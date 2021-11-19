شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ينتهى من تصوير "زومبى على جنبى" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشغل الفنان على ربيع حالياً بتصوير مشاهده في فيلم "زومبى على جنبى"، ومن المفترض الانتهاء من تصويره بعد أسبوعين من الآن، وذلك بعدما بدأ التصوير خلال الفترة الأخيرة، حيث يواصل بالفيلم التركيز على السينما بعدما عرض آخر أعماله نهاية العام الماضى، وهو الفيلم الذى حمل اسم "الخطة العايمة".

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع الذي يقدم مطرب مهرجانات وحمدي الميرغني شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

وكان الفنان عمرو عبد الجليل انضم للمشاركة في فيلم "زومبى على جنبى" مع الفنان على ربيع، حيث يلعب من خلاله شخصية تحمل اسم "المعلم دهشورى"، ضمن أحداث الفيلم ليشارك بذلك على ربيع في ثانى فيلم لهما معًا، وذلك بعدما سبق وشاركه في فيلم "الخطة العامية".

أيضاً كانت الفنانة ويزو انضمت للفيلم هى الأخرى بعدما اعتذرت شيماء سيف عن المشاركة فى الفيلم لتواجدها خارج مصر، مما حال دون وجودها فى العمل، جدير بالذكر أن الفنان عمرو عبد الجليل يصور أيضاً فيلم آخر حالياً مع الفنان مصطفى خاطر، يحمل اسم "مربع برمودة".