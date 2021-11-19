شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يطرح ثانى أغانيه بعنوان "اسلك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمود الليثي أغنية جديدة تحمل اسم "اسلك"، والتي تعتبر ثانى أغانيه، واشترك في غنائها مع المطرب الشاب طاووس. وتقول كلمات الأغنية: اسلك اسلك.. هتيجي علينا هنهدك.. اتعدل بقي واخلفنا.. هتتحرش هنشدك.. اسلك مع صاحبك.. صاحبته تحرملك.. ودا عرف رجولة.. عيل هلهولة.. اسلك أعصفورة.. خاف عالسنيورة.. اسلك يا جبان.. فكك مالأفلام.

وكان محمود الليثي قد روج للأغنية من قبل، عندما صور فيديو مع عدد من أصدقائه من الفنانين، وكل منهم قال اسم الأغنية، ومنهم خالد أنور، نجلاء بدر، على الطيب، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على دعمه في أولى أغانيه.

وفي سياق آخر، يشارك محمود الليثي في فيلم "معالي ماما"، والذي انتهت أسرته من التصوير مؤخرًا، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين ومنهم بشرى، سامي مغاوري، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من إخراج أحمد نور.



محمود الليثي يطرح أولى أغانيه بعنوان اسلك