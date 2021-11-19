شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاكر تروى رحلتها مع مرض السرطان وبرنامج سهرانين يتبرع بمبلغ لمعهد الأورام باسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المذيعة لينا شاكر ضيفة بصحبة إلهام شاهين وهالة صدقى في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن رحلتها مع مرض السرطان التي انتصرت عليه قائلة: "اكتشفت حاجة وروحت أكشف وكل التقارير طلعت إنه مش ورم خبيث وحجزولى إنى أعمل عملية".

وأضافت لينا شاكر: "بدأت قصص طويلة مع العلاج بالكيماوى والإشعاعى، وطبعا اتخضيت في الأول ووقتها قلت لنفسى حاجة واحدة إن أنا مش أحسن من أي حد بيجيله مرض أو يمر بمحنة من ربنا، وقلت خلاص لازم أكون قوية بإيمانى بربنا وصبرى وأهلى وحبايبى اللى بيحبونى كانوا داعم كبير ليا".

وتابعت لينا شاكر: "أول حد عرف إنى مصابة بمرض السرطان كان الإعلامى شريف مدكور، ومكنتش عاوزة حد يعرف والموضوع كان صعب على إنى أقوله لأهلى بس كمان جه وقت لازم يعرفوا، وأنا مريت بالتجربة قبل كدة مع والدتى لمدة 12 سنة أثناء إصابتها بمرض السرطان، وكمان عيشت التجربة مع شريف مدكور وكنت معاه برده في رحلته".

واستكملت لينا شاكر: "المحنة اللى مريت بيها كانت سبب إنى شرحت كل حاجة في منشور على الفيس بوك وجلسة التصوير بدون شعر وقلت أكيد في حكمة من محنة ربنا عليا، وفعلا في ناس كتير كلمتنى كان عندهم نفس التجربة وقالولى إن روحهم المعنوية ارتفعت بسبب اللى كتبته وتلقيت الكثير من الدعاء من كل الناس وبجد عاوزة أشكرهم".

وقالت إلهام شاهين: "العلم تقدم عن زمان ومرض السرطان بقى زى أمراض تانية عادى ممكن تتعالج لأن أعرف حالات كتير ربنا شفاها منه، وأنا عملت ده في حكاية (حتة منى) من حكايات مسلسل زى القمر وحققت نجاحا، وكويس إن بقى في ناس بتتعافى من مرض السرطان في 8 أشهر فقط".

وقالت هالة صدقى: "احنا مش عاوزين نقلل من أي مرض، لأن مثلا كورونا مش كل الناس شفيت منه، ولكن الأهم إننا نبادر بالكشف أول ما نشعر بآلام لأننا دايما نقول عندنا برد عندنا صداع ومش بنروح نكشف، وكمان الدولة عاملة مبادرة عظيمة وكل عربيات وزارة الصحة في الشواره ممكن الناس تكشف وتتطمن، وبشكر اهتمام الدولة بمجال الصحة والمجهود الكبير الى عملاه الفترة الأخيرة".

وفى نهاية فقرة المذيعة لينا شاكر أعلن أمير كرارة بأن برنامج "سهرانين" تبرع بمبلغ معين لمعهد الأورام باسم لينا شاكر، وستكون هناك لوحة شرف باسمها حتى تكون نموذجا للآخرين، فيما أعربت لينا شاكر عن سعادتها بهذه الهدية متمنية الشفاء لكل المرضى.



لينا شاكر وامير كرارة



لينا شاكر



الهام شاهين وهالة صدقى وامير كرارة وشيرين يحيى



هالة صدقي والهام شاهين



امير كرارة يتوسط الهام شاهين وهالة صدقي