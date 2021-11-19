شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وسط الحقول والأراضى الزراعية من كواليس تصوير فيلم "بره المنهج".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة روبى عن صور لها وسط الحقول والأراضى الزراعية، من كواليس تصوير فيلم "بره المنهج"، للمخرج عمرو سلامة الذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، ويتناول العمل قضية التنمر وتحقيق الذات، بينما يضع الموسيقار الكبير راجح داوود، الموسيقى التصويرية للفيلم.

وظهرت روبى فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية بلوزة بيضاء وجيبة باللون الوردى، صحبتها بتعليق: "من فيلم بره المنهج".

وتجسد النجمة روبى خلال أحداث فيلم"برة المنهج"، شخصية مُدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ فترة في العديد من الديكورات الخاصة بالفيلم، ويناقش الفيلم قضية التنمر وتحقيق الذات، وهو للمخرج عمرو سلامة.

فيلم "برة المنهج" من إخراج عمرو سلامة، ويشارك فى تأليفه مع خالد دياب، بينما يقوم بالبطولة النجم ماجد الكدوانى، النجمة روبى، أسماء أبو اليزيد، شريف الدسوقى، دنيا ماهر، أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف فى الفيلم، ومن المحتمل أن يطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسى المقبل.



روبى



النجمة روبى