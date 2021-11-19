فيديو وصور- نادين نجيم تقلد محمد سعد في "كتكوت".. والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان محمد سعد، عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، نشر فيديو للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، من حوار أجرته مؤخرًا مع الإعلامية منى الشاذلي، ضمن برنامجها "معكم" المعروض على قناة CBC.

وتظهر نادين في الفيديو مُقلدة شخصية محمد سعد في فيلمه الشهير "كتكوت" في طريقة كلامه و"الحول" في عينيه، مرددة جمله الشهيرة بالعمل، وسط ضحك منى والحضور في الاستديو، لترد نادين "بحبه بحبه سبب فرحتي".

وكتب سعد تعليقا على الفيديو " يا نادين يا قمر انا معرفش ان كتكوت حلو كده صبح صبح ع القمر".

فيلم "كتكوت" تم عرضه عام 2006، تأليف طارق الأمير، إخراج أحمد عواض، بطولة محمد سعد، حسن حسني، هبة السيسي، محمد وفيق، حسن عبدالفتاح، ثريا إبراهيم.