"سيئة وتعبانة أوي".. تطورات الحالة الصحية لـ سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة.

وقال رضا، عن الحالة الصحية لحماته سهير البابلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مازالت في العناية المركزة، وحالتها سيئة وتعبانة أوي، ومش بتقدر تفتح عينيها، ودايما مش فايقة".

وأضاف: "ربنا يشفيها ويعفو عنها ويرفع عنها الألم والتعب الذي تمر به، وهي حاليا في حاجة إلى دعاء كل جمهورها ومحبيها لها بالشفاء".

سهير البابلي تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.