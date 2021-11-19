محمود العزازي: مشاهدي المتبقية في "ويبقى الأثر" مفاجأة وسعيد بالعمل في "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حالة من السعادة يعيشها الفنان الشاب محمود العزازي بالتزامن مع عرض حكاية "ويبقى الأثر"، التي يشارك في بطولتها ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، والتي تقوم ببطولته الفنانة نجلاء بدر وعدد من الفنانين، وتعرض حاليا علي شاشة قناة دي ام سي .

وقال العزازي في بيان صحفي إن الدور والمشاهد الأكثر تأثيرا له في الحكاية سوف تظهر مع الخمس حلقات المتبقية، معربا عن سعادته بالعمل مع شركة أروما، ومؤكدا أن ما شجعه على قبول العمل في الحدوتة هي الفكرة نفسها التي كتبها يسري الفخراني وقامت بتأليفها أماني التونسي، مشيرا إلى أن هناك حالة من الراحة وفرها المخرج أحمد يسري من أجل أن يخرج العمل بهذا الشكل، مشيرا إلى أن باقي حلقات المسلسل سوف تشهد مفاجآت كثيرة .

"ويبقى الأثر" سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أحمد يسري، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجي.