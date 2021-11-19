إيمي زكريا أنيقة وسامر إسماعيل يعزف على "تشيللو".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع الإعلامية إيمان أبو طالب.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق الأبيض والأسود.

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له من داخل سيارته.

هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بالفنانة درة والفنانة بشرى.

سامر إسماعيل

نشر الفنان السوري سامر إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يعزف على آلة التشيللو.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

عاصي الحلاني

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من مدينة دبي الإماراتية.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

فارس كرم

نشر الفنان اللبناني فارس كرم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من داخل الطائرة.