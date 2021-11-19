فن ومشاهير

"هيتم القبض عليه".. مي عمر تحذر من شخص ينتحل اسم محمد سامي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حذرت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من شخص ينتحل صفة زوجها المخرج محمد سامي للنصب على الناس، ووصفته بـ"النصاب".

ونشرت مي، منشور تحذيري عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ريت تاخدوا بالكوا لأنه نصب على ناس كتير".

وجاء في المنشور الذي طرحته عبر حسابها: "في شخص منتحل شخصية المخرج محمد سامي وبيبعت لناس كتير داخل وخارج مصر وبيتصل بيهم من أرقام غريبة وبيدعي أنه عايز صورهم وفيديوهات ليهم عشان أعمال فنية مرة في لبنان ومرة في ومرة عراق ومرة المغرب، ده نصاب خدوا بالكوا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وهيتم القبض عليه قريب".

جدير بالذكر أن المخرج محمد سامي شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، إدوارد، مي عمر، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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