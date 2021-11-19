نبيل الحلفاوي منتقدا المدير الفني لمنتخب مصر: "أنا قفلت منه خلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تدوينته الأخيرة بشأن منتخب مصر.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "هوه إيه اللي impossible يا خواجة؟.. الراجل ده يا إما معندوش فكرة عن مكانة مصر الكروية في إفريقيا ويبقى لازم اتحاد الكورة يفهمه، يا إما بيحاول بسذاجة يأكلنا الأونطة عشان إذا تأهلنا يبقى عمل معجزة، وهنا برضه لازم الإتحاد يقولوله عيب.. ومش معانا الحركات دي.. أنا قفلت منه خلاص".

جاء ذلك ردا على تدوينة سابقة لـ كيروش، عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "السنغال والجزائر والمغرب ونيجيريا وتونس في التصنيف الأول.. ومصر والكاميرون والكونغو الديمقراطية وغانا ومالي في التصنيف الثاني".

وأضاف: "مهمة كأس العالم في مارس المقبل.. سنجعل المستحيل ممكنا".

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات.

واستطاع منتخب مصر أن يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في اثنتين، متفوقًا على الجابون صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.