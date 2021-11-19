كتب امير فتحي في الجمعة 19 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً - تمت، يوم الخميس، مراسم تشييع الفنان السوري زهير رمضان من العاصمة السورية دمشق إلى مسقط رأسه في محافظة اللاذقية على الساحل بحضور رسمي وفني وشعبي كبير؛.
وقد تحدثت الفنانة تماضر غانم ورئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، خلال الجنازة وهي تبكي، قائلة “”خبر موجع جدا نحن عم نبكي انسان عم نبكي اب بالنقابة”.
واكدت تماضر غانم ان سبب وفاة زهير رمضان كان التهاب رئوي ولم يكن كورونا او سرطان كما اشيع من قبل البعض
أما الفنانة سلاف فواخرجي فقالت “اخر مرة شفته كان في عزاء والدي وكان اخر ظهور او طلعة له من البيت واصر ان يأتي رغم وجعه وتعبه اللي كنا كلنا نعرفه صرله من زمان واصر ان يجي”.
كذلك تحدث الفنان بسام دكاك قائلا “الله يسامحه دنيي واخرة والله يجعله اهل احسن من اهلة لانه استاذ زهير رمضان انسان وفنان والموت ما فيه شماته والله يرحمك يا زهير رمضان وتبقى بقلبنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان زهير رمضان وسط بكاء نجوم الفن في سوريا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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