شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يداعب أحمد عز بصورة قديمة: أنا عامل فيها محمد منير وهو حميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير محمود البزاوى عن صورة قديمة جمعته بالنجم أحمد عز، ومعهما عدد من الأصدقاء خلال على هامش تصوير فيلم "مسجون ترانزيت" الذى عرض لأول منذ 13 عاما وتحديدا عام 2008، ظهرا فيها بشكل مختلف عما عليه الآن، حيث شبه البزاوى نفسه بالنجم محمد منير، فيما شبه أحمد عز بالموزع الموسيقى حميد الشاعرى.

ونشر البزاوى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها ساخرا بتعليق: "صورة وأنا عامل فيها محمد منير، وأحمد عز عامل فيها حميد الشاعرى".

وسبق وكشف الفنان محمود البزاوى عن صورة له من أول ظهور له فى السينما، وذلك من خلال فيلم "الاحتياط واجب"، الذى عرض لأول مرة منذ 38 سنة وتحديدا عام 1983، بطولة مديحة كامل وأحمد زكى ونخبة من الفنانين، واصفا نفسه فى الصورة بأنه "صايع أوى".

ونشر البزاوى صورة من تصوير الفيلم جمعته بالفنان عبده الوزير، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أول ظهور ليا فى السينما.. من فيلم الاحتياط واجب، كنت صايع أوى".

فيلم "الاحتياط واجب" عرض لأول مرة يوم 10 أكتوبر عام 1983، وهو من بطولة مديحة كامل، أحمد زكى، ليلى طاهر، أبو بكر عزت، محسن محيى الدين، دينا عبد الله، علاء عوض، عبد الله محمود، محمود البزاوى، عبده الوزير، شريف منير، وائل نور، إبراهيم نصر، ممدوح وافى وغيرهم من نجوم الفن فى ذلك الوقت، من إخراج أحمد فؤاد.



محمود البزاوى وأحمد عز