شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: غيرنا نهاية مسلسل أرابيسك فى نفس يوم الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمتان إلهام شاهين وهالة صدقى ضيفتين فى الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وقالت هالة صدقى: "رأقت الميهى عرض عليا فيلم (تفاحة)، وبعد ما قرأته قلتله مش عاجبنى الدور وعاجبنى دور تانى فقالى دور ليلى علوى أنا خلاص قلتلها مش هينفع، قلتله لا مقصدش دور ليلى أنا عاجبنى دور علاء ولى الدين ونفسى أعمله".

وتحدثت هالة صدقى عن صلاح السعدنى قائلة: "صلاح أكتر ممثل اشتغلت معاه وعملنا حاجات كتيرة، وعلى سبيل المثال حصل في مسلسل أرابيسك من كتر ما الناس ارتبطت بالشخصيات، فكان المسلسل يعرض بره قبلنا فى مصر بيوم وانتهت الحلقات هناك على عدم زواجى من صلاح السعدنى وحصل غضب شديد".

وأضافت هالة صدقى: "فاضطررنا في نفس يوم الحلقة الأخيرة نصور نهاية أخرى فى أرابيسك إننا اتجوزنا وخلفنا بنت اسمها (دنيا)، ودى نادرا لما حاجة تحصل كدة، ففعلا صلاح السعدنى من أكثر الشخصيات القريبة من قلبى".

وقالت إلهام شاهين: "اشتغلت مع صلاح السعدنى في الجزء الرابع والخامس في مسلسل ليالى الحلمية، وكانت أحلى أيام عمرى، وهو فنان أنا بعشقه ودمه خفيف كان بيموتنى من الضحك في الكواليس، وكان عنده سرعة بديهة فظيعة فهو أجمل إنسان فنيا وإنسانيا".



إلهام شاهين وهالة صدقى وأمير كرارة وشيرين يحيى



هالة صدقي وإلهام شاهين



أمير كرارة يتوسط إلهام شاهين وهالة صدقي