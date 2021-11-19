شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أخدنا نصف الأجر فى "يا دنيا يا غرامى" وتكشف سبب اعتذارها فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمتان إلهام شاهين وهالة صدقى ضيفتين على برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وكشفا عن كواليس تعاونهما في فيلم "يا دنيا يا غرامى"، وقالت هالة صدقى: "(يا دنيا يا غرامى) اتعرض عليا وكنت كارهة أعمله وقتها لأن الفترة دى كنت أنا وإلهام شاهين وليلى علوى بنطلع علطول سوا، وأنا مش حابة موضوع التلاتات فاعتذرت، وبعد ما جت ممثلة بدلا منى كانت معترضة على ظهور رجليها من الجلابية، فراحت إلهام وليلى كلمونى وأقنعونى عشان نكون احنا التلاتة سوا".

وأوضحت إلهام شاهين: "قصة فيلم يا دنيا يا غرامى كانت معتمدة على 3 أصدقاء أنا وهالة صدقى وليلى علوى أصدقاء بجد والفيلم هيطلع حقيقى وينجح، ولم يكن عندنا أي مشكلة في وضع الأسماء على التتر وكل حاجة متظبطة، ومكنش عندنا العقد دى ولا في دماغنا، لأننا احنا أكتر جيل اشتغلنا بطولات جماعية".

وتابعت هالة صدقي: "كلنا أخدنا في فيلم يا دنيا يا غرامى نص أجر عشان حابين نشتغل الفيلم سوا، وده كان أول فيلم للمخرج مجدى أحمد على، وكان من أحلى الأفلام اللى عملها في مشواره الفني الكبير".

وأضافت إلهام شاهين: "احنا محضرين الجزء الثانى من الفيلم وهايكون اسمه (قلبى بيحبك يا دنيا) ولكنه يواجه عرقلة إنتاجية لأن صعب منتج يجيب 3 نجمات ويدفع فلوس كتير بالشكل ده، بس هو عمل جميل ولو خرج للنور أوعد الناس كلها إنه هيكون أجمل من يا دنيا يا غرامى".



الهام شاهين وهالة صدقى وامير كرارة وشيرين يحيى



هالة صدقي وإلهام شاهين



أمير كرارة يتوسط إلهام شاهين وهالة صدقي