شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى حفلات غنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مغنى المهرجانات الشعبية عمر كمال، ولأول مرة، عددا من الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر يناير المقبل بولايات؛ نيويورك وشيكاغو وتينيسي وديترويت.

وتأتى حفلات عمر كمال بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولة خارجية لمغنى المهرجانات إذ يقدم أول شهر ديسمبر المقبل حفلات في تركيا، وتستمر ليوم 5 من الشهر، ويقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه، ويأتى هذا الحفل بعد إحيائه حفله الأخير فى إسبانيا.

من ناحية أخرى طرح مؤخرًا الثنائى المطرب عمر كمال وعبد الباسط حمودة أغنية "ضيعنا" من توزيع إسلام شيبسى، وحققت نجاحا كبيرا .

وكان المطرب عمر كمال حرص على دعم حسن شاكوش، فى أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائى بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، حيث نشر عمر كمال فيديو قصير عبر حسابه بموقع فيس بوك تهنئة من حسن شاكوش لعمر كمال بعد كليب أغنية "ضيعنا" التى يغنيها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وعلق عليه عمرو كمال "شاكوش مصر.. حبيبى وروح قلبى وشريك نجاحى.. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تانى".

وأضاف كمال: "أنت نص أغانى أفراح مصر إنت اللى عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبى".