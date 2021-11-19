شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما: كل سنة وأنتم ناجحين وسند لبعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبيرة يسرا الفنان أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكى، بمناسبة عيد ميلادهما الذى يوافق اليوم الخميس 18 نوفمبر، متمنية لهما عاما سعيدا وداعية الله أن يكتب لهما النجاح دائما وأن يكونا دائما سندا وعونا لبعض، حيث نشرت يسرا صورة رومانسية جمعت أحمد حلمى ومنى زكى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنتم طيبين وناجحين وسند لبعض.. بحبكم".

ويحتفل اليوم الخميس 18 نوفمبر الثنائى الأشهر فى الوسط الفنى النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما، حيث إن الزوجين قد جاءا إلى الدنيا فى نفس اليوم، وتزوج أحمد حلمى من منى زكى فى عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

وعن قصة حب أحمد حلمى لزوجته منى زكى وكيف تقدم لها، تحدث حلمى سابقا فى برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، حيث قال: "فى البداية أصبحنا أصدقاء مقربين وفى إحدى المرات اكتشفنا بالصدفة أن عيد ميلادى وعيد ميلادها فى نفس اليوم وهو 18-11 وإننا برج العقرب وبسبب غرابة الصدفة لم تصدقنى إلا عندما رأت بطاقتى الشخصية، وكنت قد تيقنت من حبى لها ولكنى كنت لا أملك أى شيء، فكنت مترددًا أن أصارحها بحبى حتى جاء موعد سفرها لتصوير فيلم أفريكانو بجنوب أفريقيا، وكنا قد خرجنا مع أصدقائنا فى نزهة بالنيل، وقررت أنا أصارحها قبل السفر".

وتابع: "بدأت علاقتنا تتطور خطوة خطوة، وقررت أن أتقدم لها ولكن كنت لا أملك أى شيء فطلبت أن أقابل أخوها لأن والدها كان مسافر حينها رحب أخوها جدا وطلب منى الانتظار حتى يأتى والده من السفر، وبالفعل انتظرت وكنت فى ذلك الوقت قدمت بعض الأفلام مثل "55 إسعاف" و"رحلة حب"، وبدأوا يعرفوننى وطلب منى والدها أن تعيش فى نفس مستواها وطلب شبكة بثلاثين ألف أو أربعين على ما أتذكر وأعطانى مهلة عام، وبالفعل بدأت أنحت فى الصخر فى هذا العام وعرض على إعلان لشركة اتصالات وطلبت نفس مبلغ الشبكة ولأنهم كانوا يحتاجوننى ليستغلوا نجاح فيلم "55 إسعاف"، مع محمد سعد وافقوا على المبلغ وقررت أن أدخره للشبكة.



منى زكى وأحمد حلمى