شكرا لقرائتكم خبر عن أفيش دعائى لحكاية "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "نصيبى وقسمتك" أفيشًا دعائيًا لحكاية "النظارة البيضا" أولى حكايات الموسم الرابع، وتجمع قصة حب بين الفنان أمير المصرى والفنانة كارولين عزمى خلال الأحداث، وانتهت أسرة الحكاية من التصوير الأيام الماضية، ويدخل العمل غرف المونتاج استعدادًا للعرض، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة على قنوات on، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

ويشارك فى حكاية "النظارة البيضاء" نخبة من الفنانين على رأسهم الفنانة أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي ينتهي بمفاجأة.

وعُرض الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" الذى كتبه عمرو محمود ياسين، فى سبتمبر عام 2019، خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كل من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى وهنا شيحة وملك قورة وشريف سلامة وإيمان العاصى وكريم قاسم وطارق صبرى وميرنا نور الدين ونسرين أمين وسارة نخلة وهاجر أحمد ودنيا عبد العزيز ومحمد الشرنوبى وهدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.