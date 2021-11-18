شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تسألنى من أنا"..37 عامًا على العرض الأول لفيلم ودعت به شادية السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة شادية العديد من الأعمال السينمائية منذ بداية مشوارها فى الخمسينيات وحتى السبعينيات، واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ السينما المصرية، وقدمت الكثير من الأدوار التى لمست قلوب الجمهور وعبرت عنهم، من بينهم دور مديرة المنزل الذى قدمته خلال فيلم "لا تسألنى من أنا".

وتمر اليوم الذكرى الـ37 على عرض فيلم "لا تسألنى من أنا"، إذ استقبلته دور العرض السينمائى والجمهور لأول مرة فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1984، وهو من بطولة شادية ومديحة يسرى ويسرا وفاروق الفيشاوى وإلهام شاهين وهشام سليم وسوسن بدروهالة صدقى، تأليف إحسان عبد القدوس، إخراج أشرف فهمى.



فيلم "لا تسألنى من انا" (1)

وتدور قصة الفيلم حول امرأة فقيرة تدعى عائشة (شادية) تعانى من الفقر الشديد، لذا تقرر بيع ابنتها زينب (يسرا) للثرية شريفة (مديحة يسري) شريطة أن تقوم هي برعايتها بصفتها مربيتها، كما تتكفل شريفة هانم بمصاريف أسرة عائشة لكى تتمكن من القيام بشئون وطلبات أفراد أسرتها، لا يعلم هذا الاتفاق سوى زغلول محامى شريفة هانم، وتمر الأيام ويكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف مرموقة ويطلبون من أمهم الكف عن العمل كمربية، لكنها ترفض من أجل ابنتها زينب، وتموت شريفة هانم فيظهر بعض أقاربها للمطالبة بالميراث في الثروة التى يكتشف أنها باعتها لابنتها بالتبنى زينب، يقوم أحد الشباب، مدحت (فاروق الفيشاوى) بخطبة زينب بإيعاز من أبويه، وتكتشف الحقيقة للجميع بعد مرور السنين بأن عائشة هي ام زينب وتعود زينب إلى أسرتها الحقيقية.

ويعد فيلم “لا تسألنى من أنا” آخر أفلام النجمة شادية، الذى ودعت به السينما وجمهورها واختتمت به مشوارها الفنى الطويل الملئ بالإبداعات.