بعد تأييد إلزامه دفع 6 ملايين.. قصة أزمة محمد رمضان مع أشرف أبواليسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المحامي أحمد الجندي دفاع الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر ضد موكله بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.



وفي السطور التالية نستعرض ما حدث بين محمد رمضان وأشرف أبو اليسر قبل صدور حكم محكمة النقض، الذي توفي في 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبو اليسر، الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، والتي حصل بسببها على تعويض 6 ملايين جنيه من رمضان، عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" التي تسببت في خسارته لعمله.

وفي أول رد فعل لمحمد رمضان، عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبو اليسر، نشر "رمضان" مقطع فيديو له عبر "إنستجرام"، وظهر في الفيديو وهو يستجم في حمام السباحة ويلقي بالأموال (الدولارات) يمينا ويسارًا، والذي أوضح فيما بعد أنه مقطع من أحدث أغانيه التي يستعد لطرحها.

تعود تفاصيل القصة.. لـ شهر أكتوبر 2019، إذ نشر محمد رمضان آنذاك مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهر فيه جالسا في غرفة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية، وبدا وكأنه يقودها، في مخالفة لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده.

وقال رمضان في الفيديو: "في تجربة هي الأولى من نوعها سنقوم بقيادة الطائرة".

وعليه، قررت وزارة الطيران المدني عدة إجراءات عقابية ضد الطيار أشرف أبو اليسر والذي سمح لرمضان بذلك وظهر إلى جواره.

وقالت الوزارة في بيانها حينها إنها أجرت تحقيقا تبين من خلاله ثبوت ما ورد بالمقطع الذي نشره رمضان وتظاهره بتولي القيادة، بالمخالفة لقواعد الطيران المدني.

وقررت الوزارة، بحسب بيان لها، إلغاء رخصة الطيار وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، مع سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

في تلك الفترة؛ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة مع الطيار الموقوف، تطالب "رمضان" بتعويضه.

وحينها علّق الفنان محمد رمضان على الأزمة في فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلا: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبو اليسر، أنا عمري ما هتخلى عنه، أول امبارح كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

أشرف أبو اليسر من جانبه أكد أن محامي الفنان طلب منه "السي في" كي يعمل في شركة طيران أخرى، ولكن من الواضح أنه لا يعرف حجم العقوبة الموقعة عليه، وهي الإيقاف مدى الحياة عن مزاولة أي مهنة تتعلق بالطيران.

ودافع الفنان محمد رمضان، عن نفسه خلال حلوله ضيفًا على برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدًا أنه ليس أول فنان يتم تصويره في الطائرة، فهناك عدد من الفنانين صورهم على جميع المواقع وهم يقودون الطائرة، ولكن الأزمة في قيادته هو للطائرة.

وأكد أن الطيار فور قرار إيقافه عن العمل توجه بصحبة محاميه إلى مكتبه وجلس مع المحاسب الخاص به، وطلب تعويض مبلغ 9.5 مليون جنيه ولم يقدم طعنا على قرار إيقافه.

ومن جانبه؛ تقدم الطيار أشرف أبو اليسر بدعوى قضائية يتهم فيها محمد رمضان بسبه وقذفه، ويطالب بتعويض مالي، بعدما أعلن أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا "كترضية بعد فصله من العمل".

وقال أبو اليسر آنذاك في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "القاهرة الآن": "أنا لم ألجأ إلى القضاء إلا بعد أن أصابني اليأس منه بعد التواصل لمدة خمسة أشهر"، مشيرًا إلى أن "رمضان" عرض تكفله بمرتبه إلى حين حل المشكلة، ولكنه رفض هذا العرض، وأعلن استمراره في الإجراءات القضائية حتى يتم التوصل لحل.

وفي منتصف يوليو الماضي؛ قضت محكمة جنح الدقي في الجيزة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، في الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، ويتهم فيها رمضان بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وبعد صدور الحكم، أعرب الطيار أشرف أبو اليسر، عن سعادته قائلًا خلال مقطع فيديو نشره على موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء، بشكر القضاء المصري جدًا جدًا.. اللي لا يشك أي مخلوق في قيمته ونزاهته وفي قاماته الجميلة.. الحمد لله على الحكم اللي صدر".

وأضاف: "بشكر جميع الناس اللي من أقصى شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها وناس من أسوان ومرسى مطروح ومن شرم الشيخ والإسماعيلية ناس متعاطفين وتفهمت للموضوع، وبشكر الصحافة والإعلام.. منتظر باقي أحكام القضاء، أول حاجة الحكم بتاع النهاردة، إن شاء الله الموضوع يكمل للآخر، الحمد لله، الحمد لله اللي عمره ما بيعمل حاجة وحشة".

واستأنف المحامي أحمد الجندي، وكيل الفنان محمد رمضان، على الحكم وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة لنظر الإستئناف.

وفي نهاية ديسمبر 2020؛ قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، بقبول استئناف محمد رمضان، على حكم حبسه سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، في الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر "الطيار الموقوف"، وقضت المحكمة ببراءة "رمضان" من الاتهام المنسوب إليه.

حينها علّق رمضان على الحكم ببراءته قائلا عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله.. والله يبارك فيكم جميعًا". وذلك قبل أن يصدر حكما نهائيا بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض لصالح الطيار أشرف أبو اليسر.

وقضت المحكمة الاقتصادية في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبو اليسر لـ"الخليج 365"، إن الحُكم يعد نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض.

وأكد حلمي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله، وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وأوضح حلمي في دعواه إن "رمضان" استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.