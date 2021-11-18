دريد لحام: "حافظ الأسد له فضل عليا وشياطين الأرض حاولت تدمير سوريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان السوري الكبير دريد لحام، عن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ووطنه سوريا، مؤكدا أن شياطين الأرض كلها حاولت أن تُدمرها.

وقال دريد، في لقاء على قناة "سكاي نيوز عربية": "سوريا كانت بتبعت مساعدات للدول العربية المجاورة والبعيدة، وأختي كانت موظفة في بلد خليجي في الخمسينات ولما بتيجي على الشام وترجع لهذه البلد بتاخد معاها هدية كعك أو خبز.. بلد الخيرات شياطين الأرض كلها حاولت تدمرها وتمنع خيراتها عن أبنائها المقيمين أو المُهجرين".

وأضاف: "الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، كان له فضل عليا، لما حمانا من كل السلطات، وكنا حريصين على حضوره لأي إفتتاح مسرحية عشان نأخذ الحماية منه من بعض المزايدين لأنهم كانوا ممكن يؤذونا، لأننا كنا جريئين أكثر من اللازم".