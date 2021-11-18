من صندوق الذكريات.. محمود حميدة يحتفل بذكرى ميلاد أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان القدير محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكي.

ونشر حميدة، صورة تجمعه مع أحمد زكي من صندوق الذكريات، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "18 نوفمبر.. ذكرى ميلاد الإمبراطور".

ويحل اليوم الخميس 18 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي، إذ أنه من مواليد 1946، حيث ولد في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، ودرس في المدرسة الصناعية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1973، وبعد تخرجه عمل في المسرح، وشارك في مسرحيات "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف"، واتجه للسينما منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، وبدأت الأنظار تلتفت إليه بسبب موهبته الاستثنائية وغير المعتادة في التمثيل.

وشارك في عشرات الأفلام التي جعلته ليس فقط من أكثر الممثلين جماهيرية، بل كذلك من أكثر الممثلين الممدوحين من قبل النقاد، ومن هذه الأفلام "شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56".

وتوفي في عام 2005 عن عمر يناهز 56 عامًا من جراء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعاني منه في أيامه الأخيرة، وخلال تصويره لفيلمه الأخير "حليم".