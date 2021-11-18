"الست" يحصد 27 جائزة.. بينها 5 من مهرجانات مؤهلة للمنافسة على "الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستمر الفيلم السوداني القصير الست للمخرجة سوزانا ميرغني في حصد الجوائز التي وصلت إلى 27 جائزة، منها خمس جوائز من مهرجانات مؤهلة للمنافسة على الأوسكار، وأحدث جوائزه هي جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل فيلم روائي قصير من معهد الفيلم الأمريكي في لوس أنجلوس والتي وصفته بالتجربة الدسمة ذات الجودة العالية.

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 15 عاما، وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططاً خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟

يقدم فيلم الست قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطاً الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

ومن أهم الجوائز الذي فاز بها الفيلم ومخرجته، أفضل فيلم قصير من مهرجان نيو أورلينز السينمائي الدولي بأمريكا، أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي، وفي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لجوائز الأوسكار، تنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، أفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان وشقة السينمائي الدولي بإسبانيا، جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة بكوريا، جائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا، جائزة SUDU لأفضل فيلم قصير من مهرجان كيبودو للسينما الإفريقية.

وفي عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا فاز بالجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة.

فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج إيمان ميرغني، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، السر محجوب وحرم بشير، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر، وتلقى دعماً من هايلايت برودكشنز، و On Set Team for Media Productions وسودان فيلم فاكتوري.