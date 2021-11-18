دريد لحام: أخاف من المخابرات وأحب الله ولا أخاف منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان السوري الكبير دريد لحام، عن قصة خوفه من المخابرات السورية والأمريكية التي أثارت الجدل حوله خلال الأشهر الماضية.

وقال دريد، في لقاء على قناة "سكاي نيوز عربية": "كل فنان حالة قائمة بذاتها، مش ممكن يشبه حد ولا حد يشبهه، وممكن يجي فنان أفضل مني مائة مرة في الكوميديا ولكن لن يشبهني، والفن لا يورث بعكس السياسة".

وتابع: "هناك سوء فهم لمسألة الإيمان، لأنها تكمن في العلاقة بين الإنسان ورب العالمين، وهي علاقة محبة لله وليس خوفا من الله، ورأس الحكمة ليست مخافة الله ولكن محبة الله.. فأنا بخاف من المخابرات ولا أخاف من الله ولكن أحب الله".

واستكمل: "أنا أخاف من كل المخابرات في العالم وعلى رأسها المخابرات الأمريكية التي تضع ناس بريئين في سجن أبو غريب ويتم تعذيبهم في سبيل أهداف سياسية أو استعمارية".

وأضاف: "أنا رجل وطني ولست سياسي ولا أحب السياسة، ويجوز الواحد يلاقي عيشة أفضل برة ولكن لا يلاقي وطن".