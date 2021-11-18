شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى وتغنى لأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة سمية درويش حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوى، وقدمت من خلاله عددا من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور ومنها؛ اعتبره قلب وراح، وكشف حساب، ومبقتش ملاك، وبقيت بتوحشنى، كما قدمت أغنية عينى على العاشقين لكوكب الشرق ام كلثوم.

وطرحت مؤخرا المطربة سمية درويش أغنية الرجل الشرقي من ألحان أحمد البرازيلي وكلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، من إخراج نبيل مكاوى.

يذكر أن سمية درويش طرحت أغنيتين مؤخرا أيضا على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والثانية "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج كليبات نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".

وتعمل سمية، الفترة الحالية على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، حيث قررت طرحه بشكل مختلف عن المعتاد، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ويحمل عدد الأغاني المتنوعة.