شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلى: حالتها ساءت وربنا يتولاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة نيفين الناقورى ابنة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة التى ترقد فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وقال طعيمة إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر ولم تتحسن قائلا: "ربنا يتولاها، ولا نكف عن الدعاء".

وكان الدكتور رضا طعيمة أكد فى تصريحات لليوم السابع قبل أيام قليلة أن الفنانة الكبيرة سهير البابلى بدأت تتحرك قليلاً وتفتح عينيها عندما كان هو وابنتها نيفين يقرآن القرآن إلى جوارها.

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة قائلاً :"رددنا بعدها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت، حتى أن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن " مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم".

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وأضاف طعيمة فى تصريحاته لليوم السابع:" قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة : ياودود ياودود ياخالق ياموجود صل على الحبيب المحبوب".

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.