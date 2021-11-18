شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عماد تجسد شخصية أم كلثوم في بداية حياتها بمسرحية "رحلة الست" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة الشابة وفاء عماد، متسابقة "ذا فويس كيدز"، أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية بعنوان "رحلة الست"، والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية.

وتجسد الفنانة الشابة وفاء عماد شخصية أم كلثوم في بداية حياتها، حيث إن المسرحية تتناول قصة حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم منذ بدايتها وتجسد شخصية أم كلثوم 4 ممثلات مصريات.

مسرحية "رحلة الست" عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظافرها، حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة، وتجسد شخصية أم كلثوم خلال العرض 4 ممثلات مصريات في مراحل عمرية مختلفة، ويخرج العرض المخرج اللبناني هشام جابر ويساعده في التنفيذ فريق مصري.

مسرحية "رحلة الست" كتبها للمسرح الكاتبة عزة شلبي وأخرجها المخرج اللبناني هشام جابر، وشارك في بطولتها طارق سليمان ومجدى صبحى ومصطفى سليمان والموجى وريم مصطفى وابراهيم الزهيرى، وفاء عماد، شيماء عباس، انتصار حسن، سمير عزمى، محمد شاه بندر، ياسر عزت.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".







