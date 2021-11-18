شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين عن عمرو دياب: "وش الخير على كل واحد اشتغل معاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الشاعر الغنائى تامر حسين، بشهادة فى حق الهضبة والميجاستارز عمرو دياب، مؤكدا أنه "وش الخير" على كل من عمل معه، وأنه يتشرف بمشاركته لو بسطر واحد فى تاريخه بعد إيمانه بموهبته والرهان عليه، مؤكدا أن الهضبة لا يوجد أطيب من قلبه وأنه يفرح جدا بنجاح فريق عمله، مضيفا: "ولو أنى شهادتى مجروحة بس دى أمانة لازم أقولها وماداريهاش زى ماهو مابيداريش كلمة حلوة وتقدير معنوى ليا ولغيرى، ربنا يحفظه ويزيده، أسطورة مابتجيش مرتين، وأخويا الكبير اللى علمنى حاجات كتير بخبرته وتجاربه فى مشواره المُشرف".

تامر حسين عن عمرو دياب: مفيش أطيب من قلبك

ونشر حسين، صورة جمعته مع الهضبة عمرو دياب، نشرها عبر حسابه على انستجرام، علق عليها قائلا: "أهو أنت الحظ.. ️يا حظ، شهادة حق، الراجل ده وش الخير على كل واحد، اشتغل معاه بإخلاص بعيداً عن الفن وتاريخه الحافل بالنجاحات".

وتابع حسين: "اللى باتشرف انى شاركت فيه ولو بسطر أنا بعتبره واحد من أهل بيتى وليه فيا كتير، ومش هنساله إنه آمِن بموهبتى وراهِن عليا ودى مسئولية كبيرة جداً بالنسبالى، من يوم ما أمنى على استمراريته وحابب أقوله فى العلن، مفيش أطيب من قلبك، وأشكره على تقديره لينا كصُناع".

وكشف حسين: "أنتو متعرفهوش الراجِل ده بيحب فريق عمله قد ايه، وبيفرح بنجاحهم ويتباهى بيهم وداعم ومُهتم بواحد واحد ساهم فى نجاحه، إمبارح كأنى أول مرة بعرف الراجل ده من جديد وبيكبر فى نظرى أكتر بسبب إنسانيته وذوقياته، ولو أنى شهادتى مجروحة بس دى أمانة لازم أقولها وماداريهاش زى ماهو مابيداريش كلمة حلوة وتقدير معنوى ليا ولغيرى، ربنا يحفظه ويزيده، أسطورة مابتجيش مرتين، وأخويا الكبير اللى علمنى حاجات كتير بخبرته وتجاربه فى مشواره المُشرف".

عمرو دياب وتامر حسين وكواليس "انت الحظ"

وفى وقت سابق من اليوم، الخميس، كشف الهضبة عمرو دياب عن صورة جديدة تجمعه مع المؤلف تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، من كواليس تسجيل آخر أغنياته "أنت الحظ"، وعلق الهضبة على الصورة عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، قائلا: "أنت الحظ"، والأغنية من توزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.



عمرو دياب وتامر حسين