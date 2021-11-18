شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تطرح كليب "خصومات هايلة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة مروة ناجي أحدث كليباتها بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج محمد عواد.

كانت مروة ناجي قد أحيت حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين داخل دار الأوبرا، وقدمت من خلاله مجموعة من أغاني الزمن الجميل، منها: أنا قلبي دليلي وأما براوة وفي يوم وليلة، وحلوة يا بلدي.

وقالت مروة ناجي، إنها سعيدة بالمشاركة بالغناء فى مهرجان الموسيقى العربية، وتعد السنة 18 لها على التوالي، خاصة أن أول غنائها في الأوبرا كان من خلال المهرجان.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة ، كما أن لها مواهب أخرى في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، كما تشارك الأيام المقبلة مروة مسرحية "المظ وسى عبده" على مسرح محمد عبده في الإسكندرية.