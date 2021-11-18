شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الست" يفوز بجائزة لجنة التحكيم من معهد الفيلم الأمريكي في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر الفيلم السوداني القصير "الست" للمخرجة سوزانا ميرغني في حصد الجوائز التي وصلت إلى 27 جائزة، منها خمس جوائز من مهرجانات مؤهلة للمنافسة على الأوسكار، وأحدث جوائزه هي جائزة لجنة التحكيم الكبرى لأفضل فيلم روائي قصير من معهد الفيلم الأمريكي في لوس أنجلوس والتي وصفته بالتجربة الدسمة ذات الجودة العالية.

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططاً خاصة لحياة نفيسة.

ومن أهم الجوائز الذي فاز بها الفيلم ومخرجته، أفضل فيلم قصير من مهرجان نيو أورلينز السينمائي الدولي بأميركا، أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي، وفي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لـجوائز الأوسكار، تنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، أفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان وشقة السينمائي الدولي بإسبانيا، جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة بكوريا، جائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا، جائزة SUDU لأفضل فيلم قصير من مهرجان كيبودو للسينما الإفريقية.

فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، السر محجوب وحرم بشير، وإخراج سوزانا ميرغنى.