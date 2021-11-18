شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وضعت فيلم "Red Notice" فى مقارنة مع "لص بغداد" لمحمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ كل من شاهد فيلم نيتفلكس الجديد Red Notice، الشبه بينه وبين فيلم لص بغداد الذى قام ببطولته النجم محمد إمام، وياسمين رئيس وغيرهم، وتفاوت ردود الأفعال بين العملين، حيث أكد الكثير ممن شاهد الفيلمان وجود العديد من التشابهات بينهم.

وهذه أهم التشابهات بين العملين العربى والأجنبى :

تكون عصابة مكونة من 3 أشخاص، رجلين وامرأة، في فيلم لص بغداد تكون الفريق من محمد إمام، ومحمد عبدالرحمن وياسمين رئيس، أما Red Notice فـ تكونت العصابة من دواين جونسون ورايان رينولدز وجال جادوت.

البحث عن كنز مفقود، في فيلم لص بغداد كانو يبحثون عن كنز أغريقي، أما فيلم Red Notice فـ كانوا يبحثون عن كنز فرعونى.

السفر لـ عدة بلدان، حيث اضطر أبطال الفيلمان السفر لـ بعض من الدول حول العالم للوصول إلى ما يريدون.

اعتمد السيناريو في الفيلمين المصرى والأجنبى على كوميديا الموقف بشكل كبير، خاصة فى لقطات الأكشن للتخفيف من حدتها.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

أما فيلم Red Notice فيدورحول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الأنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جال جادوت، ورايان رينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة.

وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).