فنانة مصرية شاملة لديها موهبة التمثيل والغناء ورقص الباليه؛ وتنتمي لعائلة فنّية كبيرة… هل عرفتوها ؟! – شاهدوا بالصور من تكون

كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبـار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولة لفنانة شهيـرة مع والدتها، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتها اللافته.

أنها الفنانة المصرية الشابة “أمينة خليل” التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتها أن تحصد كم هائل من الإعجابات التعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. ومجموعـة الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

صورة نادرة من طفولة الفنانة «أمينة خليل» مع والدتها

ولدت أمينة خليل في محافظة القاهرة. وتنتمي لعائلة فنّية، فهي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل. مما جعلها تهتم بالتمثيل منذ صغرها، حيث درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، والتي تخرجت منها عام 2009، قررت الإنضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، حيث درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

بجانب التمثيل، كانت أمينة تهتم برقص الباليه منذ صغرها، حيث درست الباليه حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي وإستديوهات أخرى. كما تمتلك موهبة الغناء، ولها تجارب بسيطة في الغناء، وكانت أول تجربة لها مع فرقة مقام، حيث ظهرت في فيديو وهي تؤدي أغنية «يا حبايبنا»، كما أنها شاركت الفنان زاب ثروت في أغنية «نور».

كانت بدايتها في عالم التمثيل من خلال مشاركتها بدور بسيط في مسلسل الجامعة. ثم رشحها المخرج مروان حامد حينما شاهدها تغني في إحدى الحفلات للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل شربات لوز عام 2012. في نفس العام، شاركت في مسلسل طرف ثالت، وحققت من خلاله شهرة، وبدأ الجمهور يتعرف عليها. في العام التالي.

شاركت يسرا للمرة الثانية في مسلسل نكدب لو قلنا ما بنحبش. بعدها توالت أعمالها السينمائية والدرامية، ففي عام 2014، شاركت الفنان عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، بمشاركة الفنانة لبلبة وإخراج رامي إمام. حققت نجاحًا كبيرًا من خلال تقديم دور نازلي في مسلسل جراند أوتيل عام 2016، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وأزياءها التي تدور في الفترة ما بين 1940 و1950.

تزوجت خليل من أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب في عام 2015، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة. في يوليو 2020، تمت خطبتها على رجل الأعمال «عمر طه» ولكن تم فسخ الخطبة مؤخرًا قبل الزفاف بوقتٍ قليل.

لا يفوتك مشاهدة | هل تعرفون أن هذه الممثلة هي والدة الفنانة الشابة أمينة خليل؟

من ناحية أخرى، أثارت الفنانة أمينة خليل الجدل من خلال صور ظهرت فيها بشكل مختلف وسط تعليقات اجرائها عملية تجميل لأنفها، وقد بدت العظمة التي على أنفها مختفية، فيما قال البعض إنها اجرت عملية تجميل، وقال آخرون إن خليل قد تكون خضعت لفيلر او المكياج لا سيما أنها صرحت سابقًا أنها لن تجرى أي عملية لأنفها…إضغط هنا وشاهدها الآن!

كما أثارت أمينة خليل، الجدل مؤخرًا حول تصريحاتها الأخيرة عن تجمـــيد بويضاتها، وقالت: “أنا مع فكرة تجمـيد بويضاتي حال تأخر الزواج”، واعتبرت أن الأمر قضـاء وقدر، وأن العلم أوصلنا لشيء كبير وقيم مثل هذا ويجدر بنا استغـلاله،

وأضافت أن شريك حياتها لابد أن يكون صديقها بالأساس وأن الفنان يحتاج لشريك حياة قوى يتحمل طبيعة حياة الفنانين المختلفة وأن أى رجل يرى نجاح زوجته فى عيون الناس لابد أن يكون فخور بذلك.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل كان مسلسل «خلي بالك من زيزي»، التى شاركت به في موسم رمضان 2021 الماضي، أمام الفنانين محمد ممدوح ونهى عابدين وعلي قاسم وسلوى محمد علي وصفاء الطوخي وبيومي فؤاد وآخرين، ومن إخراج كريم الشناوي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت