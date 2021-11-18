نوال الزغبي تصل إلى القاهرة.. ستُكرّم عن مجمل مشوارها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت الفنانة نوال الزغبي مساء اليوم الخميس إلى القاهرة؛ استعدادا للتكريم في مهرجان ستار العرب، عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها والنجاحات التي تحققها، ليضاف إلى سجل التكريمات التي حصلت عليها.

وعبرت نوال الزغبي في بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة شعورها بالامتنان لإدارة مهرجان ستار العرب، وتقدم الشكر لجمهورها الكبير في الوطن العربي، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنياتها الجديدة، كاشفة عن سعادتها بآراء الجمهور وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها بعد طرح الأغنية التي قدمتها بفكر موسيقي متطور، ورؤية فنية جديدة.

وسيكون لـ نوال الزغبي العديد من النشاطات الفنية خلال تواجدها في مصر، منها المشاركة في تصوير عدة برامج تليفزيونية، بالإضافة إلى دخولها الأستوديو لتسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائمًا.

وتعيش “الزغبي” حالة من النشاط الفني بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الجديدة “عكس الطبيعة”، من تأليف أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم.