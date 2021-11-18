محمد عساف يواعد الجاليات العربية بسهرة ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينشغل النجم الفلسطيني محمد عساف بالتحضير لعمل غنائي جديد من إنتاج شركة “بلاتينوم ريكوردز” سيبصر النور في الأسابيع المقبلة.

كما يتحضّر لإحياء سهرة رأس السنة في ولاية شيكاغو الامريكية حيث دعا محبيه وعشاقه من الجاليات العربية والفلسطينية إلى انتظاره في سهرة رأس السنة مع الفنان الأردني عمر العبداللات، ونشر البوستر الدعائي للحفل المذكور عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكتب معلقاً: “انتظرونا إن شاء الله ليلة رأس السنة 2022 في شيكاغو – الولايات المتحدة الأمريكية أنا وصديقي الفنان عمر العبداللات”.

وتفاعل المتابعون مع عساف، معربين عن فرحتهم بلقائه، ومتمنين له النجاح والتوفيق. وأشادت إحدى المتابعات بما ستكون عليه الحفلة قائلة :”الله يوفقكم وأكيد راح تكون حفلة نار وبتجنن”.

ويأتي حفل محمد عساف ليلة رأس السنة ضمن جولة”محبوب العرب” المنتظرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي الجاليات العربية في لوس أنجلوس يوم 3 ديسمبر، وفي سان فرانسيسكو اليوم التالي 4 ديسمبر، وفي هيوستن يوم 11 ديسمبر ونيو جرسي يوم 18 الشهر وتورونتو يوم 25 الشهر.

يذكر أنّ محمد عساف كان قد طرح ألبومه الجديد “قصص عن فلسطين”، الذي ضم 7 أغانٍ عن فلسطين، في يونيو الماضي. كما أصدر أغنية سينغل بعنوان “الحلزومة” من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع الهامي دهيمة، وإتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.