يارا في “بعدك هون”.. إبداع من الطراز الرفيع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “بعدك هون” كلمات وألحان طارق أبو جوده، توزيع عباس صباح، حيث تعتبر هذه الأغنية هي الثانية ليارا بعد “مليت” من ألبومها (اللبناني – المصري) الجديد والذي تطرح أغنياته تباعًا على المتاجر الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”.

أغنية “بعدك هون” رومانسية بإمتياز، تنقلت يارا بصوتها وإحساسها ورقتها بين الكلام العاطفي واللحن العذب والايقاعي في آن مع التوزيع الذي زاد من جمال الأغنية وأعطاها نكهة موسيقية خاصة.

تركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ حصدت نسبة مشاهدة مرتفعة وعدد كبير من التعليقات بعد ساعة واحدة من صدورها على قناة يارا في “يوتيوب”.

أما كلمات أغنية “بعك هون”: “شو ما صار/ما بدّي ياك تفلّ/ليل نهار/أما منك صعبي مل/عليك بغار/شو بحبك فيي تغل/وعشقان تقلي أنا/ بعدك هوت/بقلبي بعك هون/وسع الكون/ عم حبك وسع الكون/تغير لون/حدك تغير لون/حياتي كلا أنا/كل شي جديد/وبحبو فيك لقيت/بتروح بعيد/فيي بحسك ضليت/بعمري عيد/تبقالي شو صليت/انت حبيبي أنا”.