شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد فى رسالة مؤثرة لوالدته: أدين لك بكل ما وصلت إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان حسن الرداد، رسالة مؤثرة إلى والدته المتوفية السيدة فادية الرداد، بعد نحو 10 أشهر من وفاتها، أعرب خلالها عن دورها الكبير ومساندته له خلال مشواره الفنى حتى آخر لحظة فى حياتها، مؤكدا أنه بدأ مشوارا صعبا وطويلا وكانت فى ظهره طوال الوقت ولم تبخل عليه بأى مجهود ودعمته معنويا وماديا حتى آخر لحظة فى حياتها، مشيرا إلى أنه بعد ابتعاده عن الظهور لقرابه العام سيكمل المشوار الذى بدأته معه وقررت أن يفعل ما يسعدها وأن يظل ينجح من أجلها.

حسن الرداد: أدين لك يا أمى بكل ما وصلت إليه من نجاح

ونشر الرداد، صورة لوالدته عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أعلم أنك يا أمى لا تتمنى سوى أن اكون سعيدا، أدين لك بكل ما وصلت إليه من نجاح لما بذلتيه من مجهود كبير ودعم مادى ومعنوى من أجلى".

وأضاف الرداد: "لقد بدأت مشوار صعب وطويل وكنتى فى ظهرى طوال الوقت حتى آخر لحظة فى حياتك، فبعد ابتعادى عن الظهور لقرابه العام سأكمل المشوار الذى بدأته معك، وقررت أن أفعل ما يسعدك، فقد كنت أنجح من أجلك وسأظل أنجح لأجلك، ولتعلمى يا حبيبتى انك تسكنى قلبى وروحى وأنى أراك أمام عينى طوال الوقت".

توأم روحى آخر أعمال حسن الرداد فى السينما

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فى السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح فى شهر أغسطس الماضى، وشارك فى بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

ودارت أحداث "توأم روحى" فى إطار رومانسى حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التى تجعل من حبهما شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.



والدة حسن الرداد