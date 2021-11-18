شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد بكير يستكمل "الغرفة 207" لـ محمد فراج بعد اعتذار عشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى المخرج محمد بكير إخراج مسلسل "الغرفة 207" بعد خلاف بطل العمل محمد فراج مع المخرج تامرعشرى، وتم اعتذار الأخير عن العمل، حيث نشبت خلافات بين تامرعشرى ومحمد فراج بسبب اختلاف وجهات النظر داخل اللوكيشن بمدينة الإنتاج الإعلامى، وفوراً تم التعاقد مع المخرج محمد بكير لاستكمال المشاهد الأخيرة من المسلسل استعدادًا للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل تدور أحداثه في 10 حلقات، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، حيث يواصل محمد بكير المخرج بشكل مكثف من أجل عرضه خلال أواخر شهر ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة ريهام عبد الغفور وناردين فرج، وعدد من الممثلين الشباب، وتتوالى أحداث العمل حول جريمة قتل، فى إطار "الفلاش باك" إذ يتم قتله فى أولى حلقات العمل، لتعود الشخصية من جديد لسرد ما مضى من أحداث.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.