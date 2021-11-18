شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دقائق مليئة بالإثارة والتشويق لـ فيلم SpiderMan: No Way Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى المنتجة لـ فيلم Spider-Man: No Way Home، عن الفيديو الترويجى الرسمي للعمل المنتظر، الذى ظهر به مجموعة من أهم أبطال العمل، منهم سبايدر مان، الطبيب أوتو أوكتافيوس، دكتور سترانج، وغيرهم.

ومن المقرر طرح فيلم SpiderMan: No Way Home في 14 ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم الجديد من يوليو إلى ديسمبر من نفس العام 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.

كما أعلنت شركة سونى عن طرح فيلم الرعب القادم يوم 24 نوفمبر الجارى، وسيصل تحت اسم Resident Evil: Welcome to Raccoon City، العمل الجديد مقتبس من سلسلة ألعاب فيديو يابانية تحمل نفس الاسم، ويعتبر استكمالا لسلسلة الأفلام التي تقدمها ميلا جوفوفيتش، تأليف وإخراج يوهانس روبرتس، وتدور أحداثه الفيلم في أواخر التسعينيات، من بطولة كايا سكوديلاريو.

يدور فيلم Resident Evil: Welcome to Raccoon City حول كون مدينة الراكون ذات يوم موطنًا مزدهرًا لشركة Umbrella Corporation العملاقة للأدوية، وهي الآن مدينة محتضرة في الغرب الأوسط، حيث ترك خروج الشركة المدينة أرضًا قاحلة مع وجود الشر العظي، وبالتالى عندما يتم إطلاق العنان لهذا الشر، يتغير سكان البلدة إلى الأبد ويجب على مجموعة صغيرة من الناجين العمل معًا لكشف الحقيقة وراء Umbrella وجعلها طوال الليل.