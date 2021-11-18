شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الزاهد تخوض أولى بطولاتها بحكاية "مفترق طرق" من "زى القمر" وعرضها السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة الشابة فرح الزاهد، أولى بطولاتها في عالم الدراما من خلال حكاية "مفترق طرق"، ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والتى ستعرض بعد غد السبت على قناة Cbc.

وتجسد فرح فى حكاية "مفترق طرق" شخصية فتاة تدعى "مى" وهى فتاة متوسطة الحال، تحاول تحقيق طموحها بشكل جنونى للتخرج من الجامعة، وبنفس الطريق من أجل خطبتها وزواجها من الشخص الذى تحبه، حتى تقع في العديد من المشاكل وتتعرض لعدة أزمات في حياتها حتى تحقيق أهدافها.

وقالت فرح الزاهد لـ ”الخليج 365”: "أنا سعيدة جدا بأول بطولة ليا في عالم الدراما بعد النجاح الذى حققته في مسلسل "الطاووس" رمضان الماضى، وهذه التجربة مختلفة تماما لأنها بعيدة كل البعد عن الدراما، وستكون مفاجأة كبيرة للمشاهدين وأتمنى أن تنال إعجابهم والتي سيتم عرضها يوم السبت المقبلة على قناة Cbc".

حكاية "مفترق طرق"، ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، بطولة فرح الزاهد وآية سماحة، مؤمن نور، محمد مهران، حنان يوسف، عبد الرحيم حسن، وهى من تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وإخراج شادى عبد السلام.



فرح الزاهد وأية سماحة



فرح الزاهد



الفنانة الشابة فرح الزاهد