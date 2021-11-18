شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ الخليج 365 فى ذكرى ميلاد أحمد زكى:كان أخا وصديقا وصاحب أخلاق أمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة الكبيرة يسرا، في ذكري ميلاد النجم الأسمر أحمد زكى، لـ الخليج 365"،، إنها لا تعرف ماذا تقول في تلك المناسبات خصوصا مع شخص قريب جدا جدا من قلبها، مؤكدة أنها تشتاق للحديث معه من جديد، موضحة أن أحمد زكي صديق وأخ ليس له مثيل ولا يعوض.

وأضافت يسرا أن أحمد زكي، تجمعها معه ذكريات عديدة، مشيرة إلى أنه لا يعرف الأذى ولا يكن لأحد كره أو حقد علي العكس كان متسامح ومحب للناس ولم يكن يوما غير ذلك.

وأشارت يسرا إلى أن أحمد زكي كان دائم الحديث معها كعادته قبل ظهور الهواتف المحمولة، حيث كان يفضل محادثتها علي الهاتف في الصباح الباكر، فهو معتاد علي الاستيقاظ مبكرا، وهي كانت تحب دوما الاستماع لصوته خاصة عندما كان يهاتفها ليحكي لها موقفا أو يفضفض لها بمشكلة، مؤكدة أنه رغم عصبيته لكن أخلاقه كانت أخلاق أمراء.

الفنان الراحل أحمد زكى، وُلد فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان أول دور بطولة مطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي"، انتقل إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين في "مسلسل الأيام"، وقدم أكثر من 60 فيلما حقق من خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا، قدم الأمبراطور العديد من الأعمال الفنية ما زالت خالدة فى أذهان المشاهدين، برع فى تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فيلم "ناصر 56" و شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في فيلم "السادات"، تألق النمر الأسود في جميع الشخصيات الذى قدمها خلال مشواره الفنى، جسد شخصية "الرئيس" وشخصية "البواب" وشخصية "عميد الأدب العربي طه حسين" في مسلسل "الأيام".