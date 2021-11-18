شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم سليم ونسرين طافش يتصدران بوستر فيلم "في القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان خالد سليم والفنانة نسرين طافش البوستر الرسمي لفيلمهما الجديد "في القلب"، والذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة في دور عرض السينمات، كما أن الأغنية الدعائية للفيلم سيقوم بغنائها الثنائى في تعاون أول بينهما في الغناء.

فيلم "فى القلب"، بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات.

من جانب آخر، يخوض النجم خالد سليم تجربة فنية جديدة، من خلال وقوفه على خشبة المسرح لتقديم عرض مسرحى "ميوزيكال" أمام شيرى عادل، ويشاركهما البطولة محمد عز وتونى ماهر، ومن المقرر عرضها بدول الخليج قبل تقديمها لجمهور القاهرة.



