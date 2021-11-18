شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عرضين لمسرحية "عائلة تس" فى اليوم الواحد بموسم الرياض للإقبال الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر عرض مسرحية "عائلة تس"، التي يتم عرضها في موسم الرياض، ورفعت شعار "sold out"، بعد إقبال جمهور المملكة العربية السعودية عليها، ونظرا لهذا الإقبال تقرر إقامة حفلتين للعرض في اليوم بدلا من عرض واحد فقط.

مسرحية "عائلة تس" من بطولة مصطفي خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبي، إخراج أوتاكا.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".