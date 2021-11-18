شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة دخول أليكس رودريجيز فى علاقة جديدة بعد جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل خلال تقريرأخيرعن حقيقة دخول اليكس رودريجيز خطيب جينيفر لوبيز السابق في علاقة جديدة، تكون هي الأولى له منذ الانفصال عن جينيفر لوبيز، التي ارتبطت بدورها بـ بن أفليك، وأكد التقرير أن كافة الأخبار التي أكدت خلال الفترة الأخيرة وجود علاقة تجمعه بنجمة تليفزيون الواقع وعارضة الأزياء كيلي بنسيمون لا أساس لها من الصحة على الاطلاق، بناءا على تصريحات من أليكس رودريجيز نفسه.





اليكس رودريجيز وكيلى

وكان أليكس رودريجيز خطيب جينيفر لوبيزالسابق تحدث للمرة الأولى عن سنوات ارتباطه بجينيفر لوبيز بعد انفصاله عنها في إبريل الماضى، وذلك خلال مقابلة مع Entertainment Tonight تطرق فيها إلى 5 سنوات جمعته بالممثلة والمغنية الشهيرة خلال علاقة شكلوا فيها ثنائياً بارزاً قبل انفصالهما بشكل مفاجئ.

أليكس رودريجيز أكد خلال مقابلته أنه عاش أفضل سنواته بصحبة النجمة الشهيرة مؤكداً على أن السنوات السابقة كانت من أجمل السنوات الذى عاشها طيلة عمره، خاصة أنه استفاد من تلك الفترة بصورة مذهلة، بعدما عاش سعادة كبيرة هو وبناته خلال تلك المدة.

وأتت تصريحات لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز بعدما حذفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز كل الصور والذكريات التي تربطها معه، وذلك بالتزامن مع اتخاذ علاقتها مع بن أفليك مسارًا جديدًا بعدما انتقلا لمنزل جديد يجمعهما داخل بيفرلى هيلز، وذكر موقع الديلى ميل أن لوبيز لم تكتف بذلك وإنما ألغت متابعتها لـ أليكس رودريجيز على إنستجرام.