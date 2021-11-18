شكرا لقرائتكم خبر عن كورتني كاردشيان تهدي سيارة الأحلام لحبيبها في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان بعيد ميلاد حبيبها الموسيقي ترافيس باركر بطريقة مميزة، وقامت بشراء سيارة من طراز خاص، وقدمتها له هدية في عيد ميلاده السادس والأربعين.

تفاصيل احتفال كورتني كاردشيان بعيد ميلاد حبيبها

احتفالًا بعيد ميلاد ترافيس باركر السادس والأربعين، اشترت كورتني كاردشيان سيارة سوداء كلاسيكية يعود طرازها إلى حقبة الثمانينيات، وشارك ترافيس باركر الصور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيها مع كورتني كاردشيان داخل السيارة الجديدة، وكتب في التعليق على الصور: "عندما تشتري لك فتاة الأحلام سيارة الأحلام"، مشيرًا إلى كورتني كاردشيان، وأظهرت الصور الثنائي في السيارة أمام فندق في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وكشفت كورتني عبر ستوري إنستجرام أن الاحتفالات بعيد ميلاد ترافيس باركر امتدت إلى ما هو أبعد من الهدية الفخمة، حيث قاما مؤخرًا برحلة احتفالية إلى مدينة كابو سان لوكاس، في المكسيك.

وكانت قد أعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى السابقة، كورتنى كاردشيان خطبتها من عازف الدرامز ترافيس باركر، يوم الأحد من هذا الأسبوع من خلال نشرها لصورة لهما أثناء تقدم ترافيس لخطبتها، بخاتم مذهل يبلغ سعره مليون دولار، ولهذا نستعرض فى التقرير خواتم زواج شقيقاتها الأخريات وأسعارها وفقاً لما ذكره موقع " insider ".



كورتني كاردشيان هدي سيارة الأحلام لحبيبها في عيد ميلاده