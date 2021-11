شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تفاجئ متابعيها بفيديو وهي تغني "To Be Loved" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت المغنية البريطانية أديل المعجبين عندما شاركت مقطع فيديو غير متوقع من أغنية "To Be Loved" من ألبومها الجديد" 30 "، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والذي نال إعجاب الجمهور والمتابعين.

أديل تغني أغنية "To Be Loved"

شاركت أديل مقطع فيديو وهي تغني أغنيتها الجديدة "To Be Loved"، من ألبومها الجديد 30، المقرر طرحه غدا الجمعة 19 نوفمبر ، دون أي توضيح مسبق، وبعد انتهاء الأغنية التي مدتها ست دقائق، قالت أديل بهدوء: "كانت هناك بعض الملاحظات، لكن ..." قبل أن تبتسم للكاميرا، وأشاد المعجبون بالأغنية وأعلنوا اشتياقهم لطرح الألبوم بشدة، ونصحت أديل، أثناء ظهورها في بث استماع في سبوتيفاي، الحاضرين بإعداد أنفسهم عاطفياً قبل الاستماع إلى أغنية "To Be Loved"، التي كتبتها لابنها أنجيلو، البالغ من العمر تسع سنوات، وقالت إنها قد لا تتمكن أبدًا من أدائها على الهواء مباشرة.

وكانت قد تحدثت النجمة العالمية أديل عن عائلتها الصغيرة خلال لقائها مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، في حلقة خاصة، لكنها لم تغفل الحديث عن والدها وعلاقتهما غير المستقرة، حيث أشارت إلى أن والدها غادر المنزل وتركهم عندما كانت في الثانية من عمرها.

وقالت إن "الجرح الأكبر" الذي عانت منه عندما كانت طفلة كان النقص المطلق في الوجود والعاطفة من والدها مارك إيفانز، قائلةً: "لم يكن لدي أي توقعات إطلاقاً من أي شخص، لأنني تعلمت ألا أحصل عليه من خلال والدي"، مشيرةً إلى أنه كان السبب في أنها لم تنجح في إقامة علاقة محبة مع شخص ما، لكنها كشفت أنهما تصالحا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن اشتد عليه المرض.