شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تهنئ شعبها المغربى: عيد مجيد ودائمًا مغربنا ينعم بوحدة أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة سميرة سعيد على تهنئة الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال الذى يوافق اليوم الخميس، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"عيد استقلال مجيد.. ودائماً مغربنا ينعم بوحدة أراضيه".



سميرة سعيد

وأحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، الذى انطلق الثلاثاء الماضى، برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" تأليف أمير طعيمه وألحان عمر مصطفى.

يذكر أن الملتقى يقام هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهى دورة استثنائية، حيث يلتقى أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا فى العروض التى يقدمونها.