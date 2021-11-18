حكايات أحمد حلمي.. سبب تمسكه بشراء منى زكي لبدلة الخطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 18 نوفمبر، عيد ميلاد النجم أحمد حلمي، إذ أنه من مواليد 1969، وبهذه المناسبة نستعرض لكم حكايات عن "حلمي"، وسبب إصراره على شراء الفنانة منى زكي لبدلة الخطوبة.

قال حلمي، في لقاء تليفزيوني قديم، عن بدلة خطوبته: "أنا بثق في ذوق منى زكي جامد جدا.. يعني لو أنا بختار حاجة لحد.. ممكن أنقيها حلو أوي، لكن دايما لما بعمل حاجة لنفسي بكون خايب أوي.. مبعرفش أختار لنفسي، وفي الآخر بلبس حاجة مش لايقة على بعضها".

وأضاف: "خفت أجيب البدلة ويكون شكلها وحش، ومكنش فيه وقت عندي، وجبت البدلة قبل الخطوبة بيوم، والجزمة جبتها في نفس يوم الخطوبة وطلعت ضيقة".

حلمي والثانوية العامة

تحدث أحمد حلمي عن رحلته في الثانوية العامة ببرنامجه "حلمي أون لاين" عام 2012: "أخدت 5 سنين في ثانوية عامة، أول سنة جبت 3%، رابع سنة جبت 24%، وخامس سنة جبت 50% بالظبط، مجموع زي ده لا يؤهل حد غير إنه يروح النار، واحترت أوي أروح كلية أو معهد إيه يقبل واحد جايب 50%، لحد ما روحت كلية تربية موسيقية أصوات ونجحت إزاي معرفش".

حلمي يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب 22 عامًا

يشارك الفنان أحمد حلمي في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل، يعيده للدراما التليفزيونية بعد غياب 22 عامًا منذ مشاركته في مسلسل "حلم العمر كله" عام 1999، إذ لم يشارك حلمي في الأعوام الماضية سوى كضيف شرف لبعض الأعمال آخرها "الاختيار 2"، والعمل الجديد يقدمه حلمي على قناة MBC.

لي لي أحمد حلمي

كشفت "لي لي" ابنة الفنان أحمد حلمي، عن أكثر صفة تحبها في والدها ووالدتها الفنانة منى زكي، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، قائلة إنها تحب فيهما صفة التواضع.

أحمد حلمي سفيرا إقليميا لـ يونيسيف

شاركت الصفحة الرسمية لـ"يونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على موقع "تويتر"، متابعيها بفيديو طالبت من خلاله الجميع بالترحيب بانضمام الفنان أحمد حلمي سفيرًا إقليميًا لها.

وظهر حلمي في الفيديو، قائلًا "فخري زاد لإني مش هبقى مجرد سفير، إن شاء الله الدورة الجاية تحقق اكتر واكتر مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الإقليمي".

آخر أعمال أحمد حلمي

يُعد فيلم "خيال مآتة" آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، وشارك في بطولته منة شلبي وحسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، خالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

جدير بالذكر أن أحمد حلمي من مواليد بنها، وسافر إلى السعودية في سن الثامنة، حيث كان والده يعمل هناك وقضى عشر سنوات قبل أن يعود إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ "حلمي" التمثيل من خلال التليفزيون في مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 مع الفنان كرم مطاوع ونادية لطفي، وبعد انتهاء المسلسل انقطع عن الوسط الفني بسبب تأديته الخدمة العسكرية، ليعود بعد ذلك ويعمل فترة كمهندس ديكور ثم مخرج لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، إلا أن الصدفة وضعته كمذيع بعد أن اختارته الإعلامية سناء منصور رئيسة القناة الفضائية المصرية ليقدم برنامج أطفال من فكرته وهو برنامج "لعب عيال" والذي حقق نجاحا لافتًا.

واختاره المخرج شريف عرفة، لفيلم "عبود على الحدود" عام 1999، ليكون أول فيلم سينمائي له ونقطة التحول في حياته، حيث توالت مشاركاته في السينما بعد ذلك في أفلام مثل (ليه خلتني أحبك، الناظر، عمر 2000، السلم والثعبان، 55 إسعاف، رحلة حب)، وبعد ذلك قدم أدوار بطولة في عدة أفلام مثل (ميدو مشاكل، سهر الليالي) الذي حصل عنه على جائزة من مهرجان دمشق السينمائي، وتوالت الأفلام بعد ذلك مثل (صايع بحر، زكي شان، جعلتني مجرما، مطب صناعي، ظرف طارق، كده رضا، آسف على الإزعاج) وغيرها.

وشارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية مثل (السندريلا، لحظات حرجة، الجماعة)، كما شارك في مسلسلات إذاعية مثل "صلاح الخير، يا خميس يا جمعة" وغيرها، وفي المسرح شارك في مسرحية "حكيم عيون".