فن ومشاهير

نوال الزغبي تصل القاهرة لتكريمها من "ستار العرب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إلى القاهرة اليوم، استعداداً للتكريم في مهرجان ستار العرب، عن مجمل أعمالها الفنية، والنجاحات التي حققتها.

وفي بيان صحفي، عبرت نوال عن سعادتها بالتكريم، موجهة الشكر لإدارة المهرجان ولجمهورها الكبير في الوطن العربي.

كانت أغنية "عكس الطبيعة" التي طرحتها نوال مؤخرًا حققت نجاحًا كبيرا، وهي من تأليف أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم.

جدير بالذكر أن نوال ستشارك فترة تواجدها في مصر بعدة برامج تليفزيونية، بالإضافة لدخولها الاستوديو لتسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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