"بينها صور نادرة".. نجوم السينما المصرية والعالمية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أيام قليلة تفصلنا عن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي العريق، والذي تنطلق فعالياته يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر وتستمر حتى 5 ديسمبر.

المهرجان تأسس عام 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، وعلى مدار 7 سنوات كان فيها "الملاخ" رئيسا للمهرجان استطاع أن يجعل منه قبلة ومنارة فنية.

عام 1984 تولى المخرج الكبير كمال الشيخ رئاسة المهرجان، ولم يستمر سوى عام واحد رئيسا للمهرجان.

في عام 1985 تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان، الذي تولى مسؤوليته الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وخلال هذه الفترة كان المهرجان من أهم 3 مهرجانات فنية على مستوى العالم.

واستمر "وهبة" رئيسا للمهرجان العريق حتى رحيله، ليتولى الفنان حسين فهمي رئاسة المهرجان في الفترة من 1998 حتى 2001، وخلفه الدكتور شريف الشوباشي الذي استمر رئيسا للمهرجان حتى عام 2005.

منذ العام 2006 وحتى 2012 ترأس المهرجان الفنان الكبير عزت أبو عوف، برئاسة شرفية للنجم العالمي عمر الشريف.

وفي 2015 تولت الدكتورة ماجدة واصف رئاسة المهرجان، واستمرت حتى عام 2017، ومن بعدها تولى المنتج محمد حفظي رئاسة المهرجان العريق.

وخلال 43 دورة هي "عمر المهرجان" حرص نجوم مصر والعالم على حضور الفعاليات للمهرجان الأعرق في المنطقة بأكلمها.

الخليج 365 يعرض لكم صور على مدار عمر المهرجان لنجوم حرصوا على المشاركة في القاهرة السينمائي الدولي.

ومن بين الصور نجد الفنانة العالمية كلوديا كاردينالي التي حضرت الدورة الأولى من عمر المهرجان عام 1976، كما نشاهد نجوم مصر أبرزهم النجم فريد شوقي، كمال الشناوي، نور الشريف، شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، نبيلة عبيد.

كذلك صورة للنجمة العالمية صوفيا لورين التي حضرت الدورة الـ 24 من عمر المهرجان، كذلك النجم الهندي أميتاب باتشان الذي شارك في المهرجان عام 1991، كذلك النجمة العالمية سلمى حايك التي حضرت حفل الافتتاح عام 2009.

كما حضر المهرجان النجم الأمريكي صامويل إل جاكسون والنجمة العالمية لوسي لو وذلك عام 2009، كما حضر الفنان العالمي ريتشارد جير في الدورة الـ 34 من عمر المهرجان، وفي صورة نادرة نجد العندليب الأسمر يضع عقد من الفل على صدر النجمة شادية بعدما أحيا حفل افتتاح الدورة الأولى والتي أقيمت قبل رحيله بأشهر قليلة.