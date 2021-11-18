شاهدوا الرجل الذي غير ديانته ليتزوج من سلوى خطاب .. فنان ومنتج كبير جداً – تعرّفوا عليه بالصور!

كتب امير فتحي في الخميس 18 نوفمبر 2021 07:06 مساءً - عملت مع كبار نجوم الفن، كانت لها طبيعة خاصة فى اختيار أدوارها، ابتعدت عن الأدوار التقليدية، وفضلت أن تقدم لجمهورها كل ما هو جديد ومتنوع ما بين الكوميديا والتراجيديا، إنها الفنانة سلوى خطاب التى تميزت أدوارها بالاختلاف والتنوع، إلا أن الأمر انتقل إلى حياتها الشخصية.

تزوجت “خطاب” من المخرج والمنتج أسامة فوزي الذي قام بتغيير ديانته من المسيحية إلي الإسلام خصيصًا ليستطيع الزواج منها، بعد قصة حب مختلفة، حيث تعرفا على بعضهما البعض من خلال علاقات الوسط الفنّي، ورغم ذلك إلا أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من 3 سنوات، وانتهت الزيجة بالطلاق.

سلوى عثمان وزوجها السابق المنتج والمخرج أسامة فوزي

وتحدثت “الخطاب” عن زواجها السابق من خلال حوار قديم لها، قائلة: “لم أدخل فى أى علاقات بعد الانفصال من أسامة فوزى، ولا توجد مشاعر سلبية تجاهه، ماكنش ليا نفس أحب بعد أسامة فوزي، خاصة أننى لم أمر بقصة حب قوية مثل التى مررت بها، فلقد كنت أشعر أننى امرأة مسؤلة عن كل شيء في حياته، لأنها كان رجل شرقي فى النهاية”.

وقدم أسامة فوزي أربعة أفلام فقط في تاريخه السينمائي وهم “بالألوان الطبيعية”، و”بحب السينما”، و”جنة الشياطين”، وأولهم كان فيلم “عفاريت الأسفلت”، الذي تعاون فيه فنيًا مع زوجته السابقه سلوي خطاب، والتى جسدت من خلاله دور “انشراح” التى تظل بلا زواج رغم تقدمها في السن، وهي شقيقة “سيد” الذى جسد دوره الفنان محمود حميدة، ومن هذا المنطلق تلوح في الأفق شبكة معقدة من العلاقات المحرمة في المنطقة التي يعيشون بها، والعمل من تأليف مصطفى ذكرى، وإخراج أسامة فوزى.

لا يفوتك مشاهدة | فنانة ارتبط بها عادل إمام بعلاقة خطوبة قبل 40 عامًا إنتهت بالإنفصال .. تعرف عليها بالصور – لن تصدقوا!

وعلى الصعيد الفني، تواصل الفنانة سلوى خطاب تصوير مشاهدها الأخيرة في “مسلسل أيام وبنعيشها” فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتبقى لها أسبوع تصوير فقط وتودع العمل بالكامل تمهيدًا لعرضه في الموسم الشتوى، وتجسد سلوى خلال أحداث العمل دور والدة حورية فرغلى ويعيشان في حارة شعبية ويواجهان العديد من التحديات.

مسلسل “أيام وبنعيشها” تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، ورياض الخولى، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.

يُذكر أن سلوى خطاب قد كُرمت مؤخرًا في الدورة الـ 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة والناقد الأمير أباظة، وذلك عن مجمل مشوارها الفني، وتم إطلاق خلال فعاليات المهرجان، كتاب تكريم سلوى خطاب بعنوان “حياتي.. رحلة فن” للكاتب الصحفي محمد يوسف الشريف، كما أقيمت ندوة لها على هامش المهرجان.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت