بعد قتله رميا بالرصاص.. مالاتعرفه عن مغني الراب يونج دولف‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

لقى مغني الراب والمنتج يونج دولف مصرعه رميا بالرصاص أمس الأربعاء، داخل أحد محلات بيع الحلوى في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، بعد إطلاق الرصاص عليه من مجهولين.

المغني الراحل "يونج" اسمه الأصلي أدولف ثورنتون الأبن، ورحل عن عمر يناهز 36 عاما، من أبرز نجوم موسيقى الراب في الولايات المتحدةالأمريكية، ويصل دخله سنويا إلى 3 مليون دولار أمريكي.

ولد المغني الراحل في 11 أغسطس 1985 في ولاية شيكاغو، قبل انتقال أسرته إلى ممفيس، ولديه 4 أشقاء.

وبدأت شهرة المغني ومنتج الراب يونج، في عام 2016 بعد إصداره ألبوم حمل عنوان "ملك ممفيس king of memphis"، وأصدر 5 ألبومات.

وقبل رحيله بعد تلقى 3 رصاصات، كان يونج قد طرح مجموعة أغاني تتحدث عن القتل، منها "وقت للقتل؛_Atime 2 kill"، و "100 طلقة- 100 shots".

وتعرض مغني الراب يونج لعدة محاولات للقتل من قبل، إذ أصيب عام 2016 بعد إطلاق الرصاص عليه في لوس انجلوس، وفي العام التالي خلال تواجده في ولاية نورث كارولينا، نجا من الموت رميا بالرصاص، بسبب سيارته ذات الدفع الرباعي المضادة للرصاص، وهي الحادثة التيب طرح بعدها أغنية بعنوان "أنا مضاد للرصاص-but i'm bulletproof".

https://twitter.com/JeremypierreFOX